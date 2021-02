H Julien Baker βάζει "Everything In Its Right Place"

Μια μέρα έμεινε για να ακούσουμε το Little Oblivions και νέο δίσκο της Julien Baker (κυκλοφορεί 26/2).

Λίγο, λοιπόν, πριν φτάσει στα ακουστικά μας ο τρίτος δίσκος της μουσικού, αυτή κυκλοφορεί ένα νέο single από αυτόν με τίτλο "Heatwave".

Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα lyric video που έφτιαξε η Sabrina Nichols, ενώ για το τραγούδι, η ίδια η Baker σχολίασε, μεταξύ άλλων: «Το "Heatwave" έχει να κάνει με το να έρχεσαι αντιμέτωπος με τον χρόνο που σπαταλάς για πράγματα ασήμαντα».

Πέρα από το νέο αυτό κομμάτι, η Julien Baker έκανε και μια διασκευή στους Radiohead. Συγκεκριμένα, σε ραδιοφωνικό της session στον σταθμό SiriusXMU, έπαιξε τη δική της εκδοχή στο "Everything In Its Right Place".

Την ακούτε παρακάτω: