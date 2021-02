Δείτε το βίντεο για το "Do Not Go Gentle Into That Good Night".

Ένα νέο βίντεο για το track "Do Not Go Gentle Into That Good Night" που ακούσαμε στο Free του 2019 έκανε διαθέσιμο ο Iggy Pop.

Στο συγκεκριμένο κομμάτι, ο Pop απαγγέλλει το ομώνυμο ποίημα του Dylan Thomas και για τις ανάγκες του βίντεο, στέκεται μπροστά από την κάμερα του Simon Taylor.

Βλέπετε το βίντεο του "Do Not Go Gentle Into That Good Night" παρακάτω: