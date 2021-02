Νέος δίσκος από τους Dinosaur Jr., με τον Kurt Vile στην παραγωγή

Μετά από μια πενταετία, η μπάντα του J Mascis επιστρέφει. Ακούστε το πρώτο single του Sweep It Into Space, "I Ran Away".

Τελευταία φορά που ακούσαμε νέα δισκογραφική δουλειά από τους Dinosaur Jr. ήταν το 2016 και το Give a Glimpse of What Yer Not. Τώρα η μπάντα από τη Μασαχουσέτη ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει νέο δίσκο.

Το Sweep It Into Space, όπως θα λέγεται η νέα δουλειά των Dinosaur Jr. θα κυκλοφορήσει στις 23 Απριλίου από την Jagjaguwar και στην παραγωγή θα συμμετέχει ο Kurt Vile. Μάλιστα, τον μουσικό ακούμε και στο πρώτο single που ήρθε μαζί με την ανακοίνωση του δίσκου, το "I Ran Away".

Το άλμπουμ ξεκίνησε να ηχογραφείται στο στούντιο Biquiteen στην ιδιαίτερη πατρίδα των Dinosaur Jr. το φθινόπωρο του 2019 και σχεδόν ολοκληρώθηκε πριν την εξάπλωση της πανδημίας.

Εν αναμονή του δίσκου, ακούτε το "I Ran Away" παρακάτω: