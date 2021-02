"Open that Coca-Cola" με μουσική υπόκρουση Tyler, the Creator

Έβγαλε την τελευταία του δουλειά, Igor, πριν δυο χρόνια, αλλά από τότε, δεν έχει μείνει άπραγος. Ο λόγος για τον Tyler, the Creator, τον οποίο έκτοτε, έχουμε ακούσει σε κομμάτια των Channel Tres και Brent Faiyaz, αλλά και έχουμε δει να ποζάρει μπροστά στον φακό του Harmony Korine για συλλογή του οίκου Gucci, μαζί με τον Iggy Pop και τον A$AP Rocky.

Τώρα ο Tyler, the Creator αναλαμβάνει να επενδύσει μουσικά ένα νέο διαφημιστικό σποτ της Coca-Cola. Όπως αποκάλυψε, μάλιστα, ο ίδιος έπαιξε και φλάουτο στη μουσική της διαφήμισης, το οποίο ακούμε στην αρχή του βίντεο.

Βλέπετε και ακούτε το νέο σποτ παρακάτω:

mannnn thanks coca cola for reallll big love for the opportunity i was like ehh idk but then i fucking ran with it. commercials need sounds like this, thanksssss