H Phoebe Bridgers σπάει την κιθάρα της στο SNL και το ίντερνετ τρελαίνεται

Μουσική καλεσμένη στο τελευταίο επεισόδιο του Saturday Night Live ήταν η Phoebe Bridgers.

Η μουσικός έπαιξε ζωντανά τα κομμάτια της "Kyoto" και "I Know The End" από την τελευταία της δουλειά, Punisher. Την performance της στο δεύτερο κομμάτι έκλεισε...προσπαθώντας να σπάσει την κιθάρα της πάνω σε έναν ενισχυτή.

Πολλοί έκαναν λόγο για την καλύτερη εμφάνιση της Bridgers στη μέχρι τώρα καριέρα της. Δεν έλειψαν βέβαια και αυτοί...που την τρόλαραν. Πολλοί χρήστες στα social media βρήκαν κάπως υπερβολικό το κλείσιμο με το σπάσιμο της κιθάρας.

Ο μουσικός Jason Isbell σχολίασε πάνω σε αυτό στο Twitter πως «Ελάτε ρε παιδιά, ήταν μια κιθάρα αξίας 85 δολαρίων». Η Phoebe Bridgers δεν το άφησε ασχολίαστο απαντώντας πως «Είπα στην Danelectro (σ.σ. την εταιρεία της συγκεκριμένης κιθάρας) πως ήθελα να το κάνω και μου ευχήθηκαν καλή τύχη, γιατί οι κιθάρες τους σπάνε δύσκολα».

I told danelectro I was going to do it and they wished me luck and told me they’re hard to break — traitor joe (@phoebe_bridgers) February 7, 2021

Στο tweet του Isbell απάντησε και η Danelectro γράφοντας: «Εύχομαι όλοι να τα σπάσατε το Σαββατοκύριακο».

Hope you have all had a smashing weekend...? — Danelectro Official (@DanelectroUSA) February 7, 2021

Η μουσικός Kathleen Edwards απάντησε επίσης στο tweet του Jason Isbell πως «είναι ο ενισχυτής για τον οποίο στενοχωριέμαι», για να λάβει από τη Phoebe Bridgers την απάντηση: «Μου έφτιαξαν έναν ψεύτικο για να τον σπάσω, lol».

It’s the monitor I was upset about. So nice. — Kathleen Edwards (@kittythefool) February 7, 2021