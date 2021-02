Ένα Τραγούδι Ακόμα για το Super Bowl

Το μεγαλύτερο μέρος των Αμερικανών συντονίστηκε χθες στους τηλεοπτικούς του δέκτες για την έναρξη του Super Bowl, στο στάδιο Raymond James στην Τάμπα της Φλόριντα, με τον αγώνα των Kansas City Chiefs εναντίον των Tampa Bay Buccaneers.

Ως ήθισται, το μεγάλο αθλητικό γεγονός των ΗΠΑ συνοδεύτηκε από εντυπωσιακές μουσικές εμφανίσεις.

Η Miley Cyrus ανέλαβε να προθερμάνει το έδαφος με το pre show, με ένα mini set στο οποίο χώρεσε ένα medley διασκευών, από Nine Inch Nails μέχρι Blondie και Dolly Partοn. Η ποπ σταρ δεν έμεινε εκεί, μιας και στη σκηνή ανέβασε επίσης τον Billy Idol και την Joan Jett:

Πριν από τον αγώνα, τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ ανέλαβαν να τραγουδήσουν η Jazmine Sullivan με τον Eric Church:

.@jsullivanmusic and @ericchurch sing the National Anthem ahead of #SBLV! 🇺🇸 pic.twitter.com/dnhOTrHKfW