Η Lana Del Rey μας δίνει μια πρώτη γεύση από το "White Dress" της

Μετά από πολλές καθυστερήσεις και αναβολές, περιμένουμε τον νέο δίσκο της Lana Del Rey, Chemtrailes Over The Country Club στις 19 Μαρτίου.

Έχουμε ακούσει ήδη το πρώτο, ομώνυμο single και τώρα η Lana Del Rey κάνει ένα μικρό teasing για το επόμενο single του δίσκου στο Instagram, που όπως διαβάζουμε, θα έχει τον τίτλο "White Dress".

Η τραγουδίστρια ανέβασε αρχικά στο Instagram τη φωτογραφία μιας γυναίκας με rollerskates και με caption τον στίχο (;) “It made me feel… made me feel like a God”, ενώ στη συνέχεια, ανέβασε την ίδια φωτογραφία με λευκά φτερά γύρω από τη γυναικεία φιγούρα και τις λέξεις "White Dress".

Αναμένουμε, λοιπόν, να ακούσουμε νεότερα από τη Lana Del Rey σύντομα...