Το νέο κομμάτι της Lana Del Rey είναι εδώ

Δείτε το βίντεο κλιπ για το "Chemtrails Over The Country Club". Έχουμε επίσης την ημερομηνία της κυκλοφορίας του νέου δίσκου.

Πρόσφατα η Lana Del Rey αποκάλυψε το artwork και το tracklist της επερχόμενης δισκογραφικής δουλειάς της, Chemtrails Over The Country Club, η κυκλοφορία της οποίες έχει δει πολλές αναβολές τον τελευταίο χρόνο.

Ύστερα από το πρώτο single, "Let Me Love You Like A Woman" που ακούσαμε πίσω στον Οκτώβριο, τώρα η Lana Del Rey κυκλοφορεί το δεύτερο, ομώνυμο single του δίσκου και μαζί ένα βίντεο κλιπ.

Ακόμα, η μουσικός αποκάλυψε πως ο δίσκος θα κυκλοφορήσει τελικά στις 19 Μαρτίου.

Για την ώρα, βλέπετε και ακούτε το "Chemtrails Over The Country Club" παρακάτω: