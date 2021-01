Αυτό είναι το artwork και το tracklist του νέου δίσκου της Lana Del Rey

Κι ας μη γνωρίζουμε ακόμη την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας του Chemtrails Over The Country Club.

Μπορεί η κυκλοφορία του επερχόμενου δίσκου της Lana Del Rey, Chemtrails Over The Country Club, να έχει περάσει...από 40 κύματα και ακόμη να μην γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία που θα τον ακούσουμε, πάντως η μουσικός τώρα αποκαλύπτει μερικές λεπτομέρειες για τον δίσκο της.

Μετά το πρώτο single "Let Me Love You Like A Woman" που ακούσαμε πριν μερικούς μήνες, τώρα η Del Rey αποκαλύπτει το artwork αλλά και το tracklist του Chemtrails Over The Country Club, όσο αναμένεται και το ομώνυμο single του δίσκου.

Σχετικά με το εξώφυλλο του δίσκου της, η Lana Del Rey σχολίασε στο Instagram: «Όχι, αυτό δεν ήταν εσκεμμένο -αυτές είναι οι καλύτερές μου φίλες, μιας και ρωτάτε. Να πάρει! Όπως συμβαίνει με τις φίλες μου έτσι, και στο εξώφυλλο υπάρχουν έγχρωμοι άνθρωποι και το μόνο που θα πω είναι ευχαριστώ. [...] Είμαστε μια όμορφη μίξη των πάντων. [...] Στα 11 χρόνια που δουλεύω δεν έχω αποκλείσει κανέναν χωρίς καν να το προσπαθώ. Οι καλύτεροί μου φίλοι είναι ράπερς, τα αγόρια μου ήταν ράπερς. Οι καλύτεροί μου φίλοι προέρχονται από παντού, επομένως, πριν ξανακάνετε κάποια σχόλια για φυλετικά ζητήματα, δεν είμαι αυτή που σάρωσε το Καπιτώλιο, κυριολεκτικά, αλλάζω τον κόσμο, ρίχνοντας στο τραπέζι τη ζωή, τις σκέψεις και την αγάπη μου 24/7. Σεβαστείτε το».

Βλέπετε το tracklist και το artwork του Chemtrails Over The Country Club παρακάτω:

