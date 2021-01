O Jay Kay επιβεβαιώνει πως δεν ήταν ο κερασφόρος που εισέβαλε στο Καπιτώλιο

Στην εισβολή των τραμπικών πολιτών στο Καπιτώλιο σίγουρα είδατε μία από τις κεντρικές φιγούρες που δέσποζε σχεδόν σε όλες τις φωτογραφίες, έναν άντρα χωρίς μπλούζα, με αρκετά τατουάζ, βαμμένο πρόσωπο και ένα καπέλο με κέρατα που παρέπεμπαν σε βίκινγκ.

Αν κάτι σας θύμισε, δεν ήσασταν οι μόνοι, μιας και δεν ήταν λίγοι αυτοί, που έσπευσαν στα social media να παρατηρήσουν την ομοιότητα του άντρα, τόσο φυσιογνωμικά όσο και στο στυλ, με τον Jay Kay των Jamiroquai.

Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ο Jay Kay φρόντισε να ξεκαθαρίσει πως ο εισβολέας στο Καπιτώλιο δεν ήταν ο ίδιος, με ένα tweet στο οποίο διαβάζουμε: «Καλημέρα Ουάσινγκτον, αγαπώ το καπέλο, αλλά δεν νομίζω πως αυτό είναι το κοινό μου. Μείνετε ασφαλείς, J xxx».

Στο μεταξύ, ο ο διαδηλωτής έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον 32χρονο Jake Angeli που είναι μέλος της ακροδεξιάς συνωμοσιολογικής ομάδας QAnon και συμμετέχει συχνά σε ακροδεξιές συγκεντρώσεις στην Αριζόνα, εμφανιζόμενος πάντα με παρόμοια αμφίεση.

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc