Ακούστε τις διασκευές του David Bowie σε Bob Dylan και John Lennon

Οι ακυκλοφόρητες εκδοχές των "Tryin' to Get to Heaven" και "Mother" κυκλοφόρησαν στην ημερομηνία των γενεθλίων του μουσικού.

Σήμερα (8/1) ο David Bowie θα έκλεινε τα 74 του χρόνια. Στην ημερομηνία, λοιπόν, των γενεθλίων του, έγιναν διαθέσιμες δύο ακυκλοφόρητες διασκευές του στο "Mother" του John Lennon και το "Tryin' to Get to Heaven" του Bob Dylan.

H εκδοχή του "Mother" ηχογραφήθηκε από τον David Bowie το 1998 με τον Tony Visconti και προοριζόταν για μια tribute συλλογή για τον John Lennon που δεν είδε ποτέ το φως της μέρας. Η εκδοχή του "Tryin' to Get to Heaven", πάλι, ηχογραφήθηκε επίσης την ίδια χρονιά στο πλαίσιο των εργασιών για τον live δίσκο LiveAndWell.com.

Τα δύο κομμάτια κυκλοφορούν τώρα σε περιορισμένο αριθμό 7ιντσων (8147 κόπιες, συγκεκριμένα) από τη Rhino.

Τα ακούτε παρακάτω: