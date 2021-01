Πέθανε ο Michael Fonfara, γνωστός για τη συνεργασία του με τον Lou Reed

Πέθανε στα 74 του χρόνια ο Michael Fonfara, κιμπορντίστας που έγινε περισσότερο γνωστός μέσα από τη συνεργασία του με τον Lou Reed, όμως η καριέρα του δεν περιορίστηκε εκεί. Ο μουσικός πέθανε σε νοσοκομείο του Τορόντο, ύστερα από 2ετή μάχη με τον καρκίνο.

Ο Fonfara ήταν στις τάξεις της μπάντας του Lou Reed τη δεκαετία του '70, ενώ έχει παίξει σε 9 δίσκους του μουσικού από το 1974 ως το 2005, ανάμεσα στους οποίους οι Sally Can’t Dance, Rock and Roll Heart, Street Hassle. Ακόμα, ο Fonfara αναμίχθηκε και στην παραγωγή του The Bells, ενώ, στον δίσκο Growing Up in Public του Reed, ανέλαβε μαζί με τον μουσικό τη σύνθεση και παραγωγή του.

Πέραν της συνεργασίας του με τον Lou Reed, ο Michael Fonfara ήταν μέλος των Downchild Blues Band -μάλιστα, οι Downchild ήταν η έμπνευση για τη φανταστική μπάντα των Blues Brothers στην ομώνυμη ταινία του John Landis- και είχε ηχογραφήσει με μπάντες όπως οι Foreigner (μεταξύ άλλων, συμμετέχει στο κομμάτι “Urgent”) και οι Everly Brothers.