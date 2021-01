Εκδιώχθηκε από το label του ο Ariel Pink

Όπως γνωρίζουμε, την προηγούμενη εβδομάδα, ανάμεσα στους «αγανακτισμένους» τραμπικούς πολίτες που βρέθηκαν στο Καπιτώλιο, ήταν και ο Ariel Pink αλλά και ο John Maus.

Το παραπάνω γεγονός είχε ως αποτέλεσμα το label του Ariel Pink, δηλαδή η Mexican Summer, να προχωρήσει στην απομάκρυνση του καλλιτέχνη από το ρόστερ της.

Σε σχετικό tweet της Mexican Summer διαβάζουμε: «Λόγω των πρόσφατων γεγονότων, η Mexican Summer και οι εργαζόμενοί της αποφασίσαμε να δώσουμε τέλος στη συνεργασία μας με τον Ariel Rosenberg AKA Ariel Pink, προχωρώντας μπροστά».

Στα σχέδια της Mexican Summer ήταν να εποανακυκλοφορήσει τα Odditties Sodomies Vol. 1 και Vol. 3 και Scared Famous/FF>> στο πλαίσιο της σειράς Ariel Archives, αλλά και τον νέο του δίσκο, Sit n' Spin.

