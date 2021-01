Την κινηματογραφική Πριγκίπισσα Νταϊάνα θα ντύσει μουσικά ο Jonny Greenwood

Δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει κάποια κινηματογραφική μουσική επένδυση: τα πιο πρόσφατα soundtrack που ακούσαμε από τον Jonny Greenwood ήρθαν το 2018, για το Phantom Thread του Paul Thomas Anderson και το You Were Never Really Here της Lynne Ramsay.

Τώρα ο κιθαρίστας των Radiohead θα γράψει την μουσική για το επερχόμενο biopic για την Πριγκίπισσα Νταϊάνα με τίτλο Spncer.

Πίσω από την καρέκλα του σκηνοθέτη θα βρίσκεται ο Pablo Larraín, ενώ το σενάριο θα υπογράφει ο Steven Knight (γνωστός για το Peaky Blinders αλλά και το σενάριο του Locke). Τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα αναλάβει η Kristen Stewart.

Έχουμε, μάλιστα, ήδη την πρώτη εικόνα της ηθοποιού ως Πριγκίπισσα Νταϊάνα: