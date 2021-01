Νέος δίσκος από τους Tune-Yards

Νέα δισκογραφική δουλειά ανακοίνωσαν πως θα κυκλοφορήσουν οι Tune-Yards.

Το Sketchy, όπως θα λέγεται ο νέος δίσκος των Merrill Garbus και Nate Brenner, έρχεται 3 χρόνια μετά το I Can Feel You Creep Into My Private Life και θα κυκλοφορήσει στις 26 Μαρτίου από την 4AD.

Το κομμάτι "Nowhere, Man" που ακούσαμε πέρυσι θα περιλαμβάνεται στη νέα αυτή δουλειά, ενώ, μαζί με την ανακοίνωση, οι Tune-Yards έκαναν διαθέσιμο και ένα ακόμα single με τίτλο "Hold Yourself".

Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα animation βίντεο κλιπ που ανέλαβε το Basa Studio.

Βλέπετε το βίντεο για το "Hold Yourself" αλλά και το tracklist και το εξώφυλλο του Sketchy παρακάτω:

Tracklist:

01 nowhere, man

02 make it right.

03 hypnotized

04 homewrecker

05 silence pt. 1 (when we say “we”)

06 silence pt. 2 (who is “we”?)

07 hold yourself.

08 sometime

09 under your lip

10 my neighbor

11 be not afraid.