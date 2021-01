Δείτε την εμφάνιση της Adrianne Lenker στον Colbert

H μουσική καλεσμένη του τελευταίου The Late Night Show With Stephen Colbert ήταν η Adrianne Lenker.

H frontwoman των Big Thief, η οποία πέρυσι κυκλοφόρησε τις δύο σόλο δουλειές Songs/Instrumentals έπαιξε στην εκπομπή ένα κομμάτι από το Songs, το "Anything", σε μια εξωτερική τοποθεσία στη φύση, όπως του αρμόζει.

Βλέπετε την εμφάνιση της Lenker παρακάτω:

We're thrilled to bring you this performance of "anything" by @AdrianneLenker from her new album "songs." #LSSC pic.twitter.com/RzYC396UuG