Δείτε τους Future Islands σε ένα Tiny Desk Concert

Τα Tiny Desk Concerts του NPR συνεχίζουν τους τελευταίους μήνες να μεταδίδονται στη "home" εκδοχή τους, με τους εκάστοτε καλλιτέχνες να φτιάχνουν το δικό τους σκηνικό εξ' αποστάσεως.

Το νέο Tiny Desk (Home) Concert φιλοξενεί τους Future Islands, οι οποίοι, μπήκαν στο Carroll Baldwin Memorial Hall της πατρίδας τους της Βαλτιμόρης για να παίξουν ένα σετ 4 κομματιών: τα “Hit the Coast,” “The Painter,” “Thrill”, από τον περσινό τους δίσκο As Long As You Are και το "Balance" από το On The Water του 2011.

Βλέπετε την εμφάνιση των Future Islands παρακάτω: