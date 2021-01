H FKA Twigs μας λέει "Don't Judge Me"

Δείτε το βίντεο κλιπ για το νέο κομμάτι στο οποίο η FKA Twigs ξανασυναντά τον Headie One και τον Fred again...

Ένα νέο κομμάτι κυκλοφόρησε η FKA Twigs μαζί με τον ράπερ Headie One και τον παραγωγό Fred again...

Το "Don't Judge Me" αποτελεί τη συνέχεια του κομματιού/ιντερλούδιου "Judge Me" που ακούσαμε στο GANG, το περσινό, δηλαδή, mixtape των Headie One και Fred again... με τη συμμετοχή της FKA Twigs.

Το βίντεο για το "Don't Judge Me" σκηνοθετεί ο Emmanuel Adjei (που έβαλε το χέρι του και στο Black Is King της Beyoncé) και σε αυτό πρωταγωνιστεί η FKA Twigs και ο Headie One.

Βλέπετε το βίντεο κλιπ του "Don't Judge Me" παρακάτω: