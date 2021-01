Πώς ακούγονταν οι Radiohead πριν γίνουν Radiohead;

Οι ηχητικές απαντήσεις έρχονται μέσα από μια κασέτα από τα σχολικά χρόνια των (τότε) On A Friday που βγαίνει σε δημοπρασία.

Πριν οι Radiohead γίνουν αυτό που όλοι γνωρίζουμε, λέγονταν On A Friday και ήταν μια σχολική μπάντα, τα μέλη της οποίας γνωρίστηκαν σε ένα σχολείο του Όξφορντσάιερ.

Από τότε, φυσικά, έχουν περάσει πολλά χρόνια, όμως μια κασέτα που βγαίνει σε δημοπρασία έρχεται να μας θυμίσει τις πρώτες μέρες των Radiohead -πριν αυτοί γίνουν Radiohead.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια demo κασέτα με έξι κομμάτια, τρία εκ των οποίων δεν έχουν ξανακουστεί (πρόκειται για τα "Promise Me", "Boy In A Box" και "These Chains").

O δημοπράτης Paul Fairweather σχολίασε σχετικά: «Τα κομμάτια είναι ακατέργαστα αλλά οπωσδήποτε υποδεικνύουν τις φανταστικές δυνατότητες που η μπάντα θα υλοποιούσε λίγα χρόνια αργότερα».

Η κασέτα με το πρώιμο υλικό των Radiohead αναμένεται να αγγίξει το ποσό των 2.000 λιρών στη δημοπρασία Punk and Indie Auction που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από την Omega Auctions στις 26 Ιανουαρίου.