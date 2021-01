Θα ακούσουμε σύντομα νέο δίσκο από τους Weezer

Μπορεί οι Weezer να είχαν ανακοινώσει ήδη την κυκλοφορία του δίσκου Van Weezer τον ερχόμενο Μάιο, αυτό όμως δεν τους πτοεί καθόλου από το να κυκλοφορήσουν ένα ακόμα άλμπουμ μέσα στον μήνα.

Έτσι, η μπάντα ανακοίνωσε πως σύντομα θα βγάλουν τον δίσκο Ok Human -συγκεκριμένα, στις 29 Ιανουαρίου, από την Atlantic.

Αυτή την Πέμπτη (21/1) πρόκειται να ακούσουμε και το πρώτο single αυτού με τίτλο "All My Favorite Songs".

Για την ώρα, έχουμε το εξώφυλλο και το tracklist του δίσκου:

OK Human:

01 All My Favorite Songs

02 Aloo Gobi

03 Grapes Of Wrath

04 Numbers

05 Playing My Piano

06 Mirror Image

07 Screens

08 Bird With A Broken Wing

09 Dead Roses

10 Everything Happens For A Reason

11 Here Comes The Rain

12 La Brea Tar Pits