Πέθανε o Phil Spector, μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της pop μουσικής

Σε ηλικία 81 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο μουσικός παραγωγός Phil Spector, που εξέτιε από το 2009 ποινή κάθειρξης 19 ετών για τη δολοφονία της ηθοποιού Lana Clarkson.

Ο Spector, μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες της pop μουσικής, είχε διαγνωσθεί με κορωνοϊό (πριν τέσσερις εβδομάδες) και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φαινόταν ότι είχε καταφέρει να ξεπεράσει την ασθένεια και γι' αυτόν τον λόγο επέστρεψε στη φυλακή. Παρόλα αυτά, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε εκ νέου στο νοσοκομείο με δυσκολία στην αναπνοή, όπου και πέθανε. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε σήμερα από το California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR).

Η αρχή της καριέρας του

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1939, ο Phil Spector ξεκίνησε την καριέρα του από τους The Teddy Bears το 1958.

Το 1960 συνίδρυσε το δισκογραφικό label Philles Records μαζί με τον Lester Sill, στο οποίο κυκλοφόρησε δίσκους των The Ronettes, Ike & Tina Turner, The Righteous Brothers κ.α.

Το Wall Of Sound

Ταυτόχρονα έγραψε και έκανε παραγωγή για καλλιτέχνες, ενώ έμεινε στην ιστορία της παραγωγής για το περίφημο "wall of sound" που αποτελούσε και το σήμα κατατεθέν του. Με τη βοήθεια του μηχανικού Larry Levine και μιας ομάδας session μουσικών που αργότερα θα γινόταν γνωστή ως The Wrecking Crew (το ομώνυμο ντοκιμαντέρ για τους οποίους προβλήθηκε το καλοκαίρι δωρεάν από το Avopolis.gr στα πλαίσια του 1ου Backstage Festival) δημιούργησε στα '60s και στα Gold Star Studios έναν δικό του, πυκνό ορχηστρικό ήχο που απογείωνε τα pop κομμάτια της εποχής. Είναι δε ο πρώτος παραγωγός στην ιστορία της pop δισκογραφίας που είχε τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε φάση της διαδικασίας ηχογράφησης.

Ανάμεσα στα κομμάτια που έβαλε και ως δημιουργός το χεράκι του, ήταν τα "Be My Baby" και "Baby, I Love You" των Ronettes, αλλά και το "Then He Kissed Me" των Crystals.

Οι παραγωγές του στα '70s

Το 1969, τρία χρόνια μετά την (τότε) αποχώρησή του από τη μουσική, έκανε την παραγωγή στο άλμπουμ Let It Be των Beatles, ενώ δούλεψε σε σόλο άλμπουμ των John Lennon και George Harrison, αλλά και σε δίσκους των Leonard Cohen, The Ramones και Yoko Ono.

Ο γάμος με τη Ronnie Spector

Το 1968 παντρεύτηκε τη Veronica Bennett των Ronettes, γνωστή έκτοτε ως Ronnie Spector. Η Ronnie Spector τον εγκατέλειψε το 1972 και ισχυρίστηκε ότι ο πρώην σύζυγός της την είχε φυλακίσει στο σπίτι-μέγαρό του, είχε σαμποτάρει την καριέρα της και τη βασάνιζε ψυχολογικά. Από τον γάμο τους ήρθαν τρία παιδιά, δύο από τα οποία θα κατηγορούσαν αργότερα τον πατέρα τους για κακοποίηση. Ο τελευταίος, πάντως, ποτέ δεν σχολίασε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Το 1989 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame.

Ο Phil Spector στα '00s

Ο τελευταίος δίσκος πάνω στον οποίο εργάστηκε ήταν το Silence Is Easy των Starsailor (2003, εδώ η κριτική του Avopolis), κάνοντας την παραγωγή σε δύο μόνο κομμάτια.

Την ίδια χρονιά, η ηθοποιός Lana Clarkson πυροβολήθηκε στο σπίτι του στην Alhambra της California, δύο ώρες μετά την πρώτη συνάντησή της με τον παραγωγό. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ο θάνατος της Clarkson ήταν αυτοκτονία που προκλήθηκε κατά λάθος. Παρόλα αυτά, ο οδηγός του ισχυρίστηκε ότι ο Spector του είπε: "Νομίζω ότι σκότωσα κάποια". Ο Spector καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκιση.

Το 2013 κυκλοφόρησε η βιογραφική ταινία Phil Spector, με τον Al Pacino στον βασικό ρόλο. Τέλος, το 2014 αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτής της περιόδου, είχε χάσει τη φωνή του. Ο διάσημος παραγωγός είχε τότε να μιλήσει 9 ολόκληρους μήνες και είχε μεταφερθεί στην ιατρική πτέρυγα των φυλακών Corcoran.