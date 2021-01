Καπιτώλιο: Αντιμέτωπος με 6 κατηγορίες ο Jon Schaffer των Iced Earth

Στα επεισόδια στο Καπιτώλιο που έλαβαν χώρα στις 6 Ιανουαρίου συμμετείχε ο Jon Schaffer και κιθαρίστας των Iced Earth, όπως είχαμε δει άλλωστε και σε φωτογραφίες. O μουσικός φορούσε μάλιστα καπέλο της ακροδεξιάς οργάνωσης Oath Keepers.

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου συνελήφθη και σύμφωνα με το FBI, του απαγγέλλονται 6 κατηγορίες. Ανάμεσα σε αυτές είναι η παράνομη είσοδος σε κτίριο περιορισμένης πρόσβασης, η διατάραξη της τάξης και η συμμετοχή σε βιαιοπραγίες στο Καπιτώλιο.

Ο Schaffer, ακόμα, ήταν ανάμεσα σε εκείνους που έριξαν...σπρέι για αρκούδες στους αστυνομικούς στο κτίριο.

Στο μεταξύ, λίγες μέρες μετά τα γεγονότα στο Καπιτώλιο, τα υπόλοιπα μέλη των Iced Earth έκαναν μια δημοσίευση στα social media, στην οποία, χωρίς να κατονομάσουν τον Jon Shaffer, έγραψαν, μεταξύ άλλων, πως, «Σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνουμε και δεν υποστηρίζουμε τα βίαια επεισόδια και τους ταραξίες που συμμετείχαν σε αυτά στις 6 Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο».

