Νέο κομμάτι από τον Madlib με τον Four Tet

Μπορεί τις τελευταίες μέρες το όνομα του Madlib να έρχεται συχνά στην κουβέντα λόγω του θανάτου του MF Doom και της αναφοράς της από κοινού δουλειάς τους ως Madvillain, πάντως, ο παραγωγός τώρα έχει βάλει μπρος μια άλλη συνεργασία.

Όπως είχε ανακοινωθεί τον προηγούμενο μήνα, ο Madlib, λοιπόν, θα κυκλοφορήσει μια συνεργατική δουλειά με τον Four Tet με τίτλο Sound Ancestors, που αναμένεται μέσα στο μήνα.

Μετά το πρώτο single "Road of the Lonely Ones" τώρα κυκλοφορεί ένα ακόμα single, το "Hopprock". Αν και στα credits του νέου κομματιού βρίσκουμε τον Four Tet ως συνθέτη, κυκλοφόρησε μόνο με το όνομα του Madlib, πράγμα που μπορεί να σημαίνει πως και ο δίσκος πιθανότατα θα βγει μόνο με το όνομα του Madlib.

Ακούτε το "Hopprock" παρακάτω: