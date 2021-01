Πέθανε ο Gerry Marsden των Gerry and the Pacemakers

Ο Gerry Marsden και τραγουδιστής των Gerry and the Pacemakers πέθανε στα 78 του χρόνια ύστερα από σύντομο πρόβλημα υγείας.

Στη σχετική ανακοίνωση της οικογένειάς του που έγινε την Κυριακή 3/1 διαβάζουμε: «Ο Gerry πέθανε νωρίτερα σήμερα μετά από σύντομη ασθένεια που δεν σχετίζεται με την Covid-19. Η σύζυγός του, οι κόρες του και τα εγγόνια του είμαστε συντετριμμένοι».

Οι Gerry and the Pacemakers ξεκίνησαν την πορεία τους παράλληλα με τους Beatles τη δεκαετία του '60, μιας και οι δύο μπάντες κατάγονταν από το Λίβερπουλ, είχαν για μάνατζερ τον Brian Epstein και ηχογράφησαν με τον George Martin.

Οι Gerry and the Pacemakers ντεμπούταραν απευθείας στην κορυφή, μιας και το 1963 τα τρία πρώτα singles τους, "How Do You Do It?", "I Like It" και "You’ll Never Walk Alone" σκαρφάλωσαν στo νο 1 των charts. Το τελευταίο, μάλιστα, που αποτελεί διασκευή με τη σύνθεση να προέρχεται από το μιούζικαλ Carousel (γραμμένο από τους Richard Rodgers και Oscar Hammerstein II) έμελλε να γίνει ο ύμνος της Λίβερπουλ.

