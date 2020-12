Για το κομμάτι "Walking In The Snow".

Κυκλοφόρησαν έναν από τους πιο πολυσυζητημένους δίσκους της χρονιάς (για μας, τον δίσκο της χρονιάς) και τώρα οι Run The Jewels κυκλοφορούν ένα νέο βίντεο κλιπ από το RTJ4.

Στο νέο βίντεο για το κομμάτι "Walking In The Snow", ο El-P κι ο Killer Mike γίνονται...φιγούρες -την τελευταία φορά πριν από αυτή που τους είδαμε σε βίντεο κλιπ, ήταν καρτούν.

To stop-motion βίντεο για το "Walking In The Snow" έφταξε ο Chris Hopewell.

Το βλέπετε παρακάτω: