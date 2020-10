Δείτε τις καρτουνίστικες εκδοχές των Killer Mike και El-P στο βίντεο για το κομμάτι "Yankee and the Brave ep. 4".

Ένα νέο βίντεο για το κομμάτι "Yankee and the Brave ep. 4" που ανοίγει το φετινό τους RTJ4 κυκλοφόρησαν οι Run The Jewels και σε αυτό βλέπουμε τις καρτουνίστικες εκδοχές του Killer Mike και του El-P.

Το βίντεο σκηνοθετεί ο Sean Solomon και το animation αναλαμβάνει η Titmouse.

Βλέπετε το βίντεο για το "Yankee and the Brave ep. 4" στο οποίο η αστυνομία κυνηγάει τους Run The Jewels παρακάτω: