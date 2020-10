Σε δύο εβδομάδες κυκλοφορεί ο νέος δίσκος της Kylie Minogue (συγκεκριμένα, στις 6/11) με τίτλο Disco και για την ώρα, ήρθε και το τρίτο single από αυτόν, το κομμάτι "I Love It" -είχαν προηγηθεί το "Say Something" και το "Magic".

To Disco θα είναι η 15η ολοκληρωμένη δουλειά της Αυστραλής.

Ακούτε το "I Love It" παρακάτω: