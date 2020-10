Δείτε το βίντεο για το κομμάτι "Positions" από τον επερχόμενο ομώνυμο δίσκο της pop star και φωνάξτε "Ariana for President".

Με τον δίσκο της Positions να βρίσκεται προ των πυλών, η Ariana Grande κυκλοφόρησε το πρώτο ομώνυμο single. Στο βίντεο που σκηνοθετεί ο Dave Meyers, βλέπουμε την Grande σε...προεδρικό ρόλο.

Ο δίσκος που έρχεται ένα χρόνο μετά το Thank U, Next, θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου και στην παραγωγή του θα βρούμε ονόματα όπως οι London on Da Track, Mr. Franks και Tommy Brown.

Για την ώρα, βλέπουμε το βίντε κλιπ του "Positions" παρακάτω: