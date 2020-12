Ο frontman των Pearl Jam κυκλοφόρησε μια ακουστική διασκευή του "Growin' Up".

Πριν λίγο καιρό, ο Eddie Vedder είχε κυκλοφορήσει δύο νέα κομμάτια, το "Matter of Time" και το "Say Hi".

Τώρα, ο frontman των Pearl Jam κάνει διαθέσιμες και μερικές ακουστικές εκδοχές κομματιών της μπάντας του ("Just Breathe,” “Future Days", “Porch.”), αλλά και μια live ακουστική διασκευή στο "Growin' Up" του Bruce Springsteen.

Τα ακούτε όλα παρακάτω: