Δύο νέα κομμάτια από τον Eddie Vedder

Ακούστε τα "Matter of Time" και "Say Hi" που ο αρχηγός των Pearl Jam έπαιξε για πρώτη φορά ζωντανά σε live streaming event.

Δύο νέα κομμάτια έδωσε στη δημοσιότητα ο Eddie Vedder και μάλιστα, τα παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά σε live streaming event. Το διαδικτυακό αυτό event, με τίτλο Venture Into Cures, στο οποίο συμμετείχαν δεκάδες ακόμη γνωστοί μουσικοί, οργανώθηκε από τον Vedder και τη σύζυγό του Jill, με τα έσοδα από αυτό να πηγαίνουν υπέρ της ενίσχυσης του EB Research Partnership που δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση της πομφολυγώδους επιδερμόλυσης.

Ο Eddie Vedder σε αυτή του την εμφάνιση έπαιξε για πρώτη φορά τα κομμάτια "Matter of Time" και "Say Hi" -μάλιστα, το δεύτερο κομμάτι γράφτηκε για τον 6χρονο Eli Meyer που πάσχει από πομφολυγώδη επιδερμόλυση.

Για το "Matter of Time" κυκλοφορεί ήδη και επίσημο βίντεο κλιπ, ενώ σε βίντεο είναι διαθέσιμη και η ζωντανή performance του frontman των Pearl Jam στο "Say Hi".

Τα δύο κομμάτια πρόκειται να κυκλοφορήσουν μαζί σε 7ιντσο βινύλιο.

Τα ακούτε και τα δύο παρακάτω: