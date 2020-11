«Not for you. Οι Pearl Jam σε ενεστώτα χρόνο», από το Avopolis.gr και τις Εκδόσεις Οξύ.

Οι εκδόσεις Οξύ και το Avopolis.gr ανακοινώνουν με χαρά την απόκτηση δικαιωμάτων μετάφρασης της πρώτης πλήρους βιογραφίας των Pearl Jam, της θρυλικής πρωτοποριακής μπάντας της grunge και της εναλλακτικής ροκ σκηνής του Σιάτλ. Πολύ διαφορετική από τις περισσότερες βιογραφίες, καταγράφει τα σημαντικά ορόσημα του συγκροτήματος παράλληλα με το πολιτικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κλίμα σε όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή,

Δεν έχει υπάρξει άλλο συγκρότημα σαν τους Pearl Jam. Το κουιντέτο από το Σιάτλ έχει ηχογραφήσει έντεκα στούντιο άλμπουμ, έχει πουλήσει περίπου 85 εκατομμύρια δίσκους, έχει δώσει πάνω από χίλιες συναυλίες σε πενήντα χώρες και έχει δει πέντε διαφορετικά άλμπουμ του να φτάνουν στο νούμερο ένα.

Όμως η ιστορία των Pearl Jam έχει να κάνει με πολλά περισσότερα από τη μουσική.

Χάρη στην ανθεκτικότητα, την τιμιότητα και τη δύναμη της θέλησής τους, διήρκεσαν στον χρόνο και διαμόρφωσαν τον τρόπο σκέψης μιας ολόκληρης γενιάς σχετικά με την τέχνη, την ψυχαγωγία και το εμπόριο.

Το «Not for You, οι Pearl Jam σε ενεστώτα χρόνο» είναι η πρώτη πλήρης βιογραφία του διακεκριμένου αμερικανικού συγκροτήματος, από το Ten ως το Gigatron. Εξετάζει τον ρόλο τους με φόντο την ιστορία –από την Επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου ως τις Dixie Chicks, από το Jeremy ως το Κόλουμπάιν, από τον Κερτ Κομπέιν ως τον Κρις Κορνέλ, από την Ticketmaster ως τον Τραμπ– και εξερευνά την προέλευση του συγκροτήματος και την εξέλιξή του μέσα σε τριάντα χρόνια αμερικανικής κουλτούρας.

Ξεκινάει από την ίδρυσή τους και την έκρηξη του γκραντζ το 1991, συνεχίζει με τη χρυσή εποχή (Vs., Vitalogy, No Code και Yield) και τη μεσαία περίοδο (Binaural, Riot Act) και φτάνει μέχρι τις πρόσφατες, διχαστικές κυκλοφορίες τους. Στην πορεία, καταπιάνεται με τον ακτιβισμό, τον ιδεαλισμό και τον γενικότερο αντίκτυπό του συγκροτήματος, από το W.M.A. ως τη Μάχη του Σιάτλ και το ντοκιμαντέρ Body of War.

Δεν είναι απλώς η πρώτη εμπεριστατωμένη μελέτη για το συγκρότημα, είναι ένας φόρος τιμής σε έναν κύκλο οπαδών που φημίζονται για την αφοσίωσή τους, στο πνεύμα του Fever Pitch του Νικ Χόρνμπι. Μια κριτική αποτίμηση παλαιού τύπου –αν και μονίμως αναποφάσιστη– ένας στοχασμός πάνω στην έννοια της ικανοποίησης, της δόξας και των ενοχών, καθώς και μια πραγματεία για τη φύση της εφηβείας, της νοσταλγίας και της ενηλικίωσης.

To «Not for you. Οι Pearl Jam σε ενεστώτα χρόνο» θα κυκλοφορήσει στις 29 Μαρτίου του 2021.