Κάποιος έκανε mash up τη Mariah Carey με τους Metallica για τα φετινά Χριστούγεννα

Για εκείνες τις στιγμές που στο γιορτινό τραπέζι μπαίνει το δίλημμα «Να ακούσουμε το "All I Want For Christmas Is You" ή το "For Whom The Bell Tolls";».

Οι χριστουγεννιάτικες γιορτές δειλά-δειλά πλησιάζουν και το μόνο σίγουρο είναι πως, όσο διαφορετικές κι αν είναι φέτος, θα περιλαμβάνουν γενναίες δόσεις Mariah Carey.

Κάποιος, βέβαια, μάλλον για να αλλάξει λίγο το σερί, αποφάσισε να κάνει ένα mash up στο Youtube του κλασικού πλέον χριστουγεννιάτικου κομματιού "All I Want For Christmas Is You" της Mariah Carey με το "For Whom The Bell Tolls" των Metallica που μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.

Κι αν στο γιορτινό τραπέζι θέλετε λίγη τσαχπινιά παραπάνω, βάλτε μετά και τα mash ups του ΛΕ.ΠΑ.ΝΚ....