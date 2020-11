Δείτε τη Billie Eilish να παίζει για πρώτη φορά ζωντανά το "Therefore I Am" στα AMAs 2020

Στη σκηνή των φετινών American Music Awards ανέβηκε η Billie Eilish, πάντα με τον αδερφό της Finneas στο πλευρό της, για να παίξει για πρώτη φορά ζωντανά το "Therefore I Am", σε ένα σκηνικό από διαδρόμους από τους οποίους η νεαρή ποπ σταρ περνούσε όσο τραγουδούσε.

To κομμάτι είναι το τρίτο single της που ακούμε φέτος μετά το "No Time To Die" για το επερχόμενο ομώνυμο James Bond, αλλά και το "My Future".

Η Billie Eilish ήταν υποψήφια στις κατηγορίες Favorite Artist - Alternative Rock και Favorite Social Artist στα φετινά AMAs, χωρίς ωστόσο να αποσπάσει κάποιο από τα βραβεία. (Μπορείτε να βρείτε όλους τους νικητές εδώ.)

Βλέπετε τη Billie Eilish να παίζει για πρώτη φορά ζωντανά το "Therefore I Am" παρακάτω: