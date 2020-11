H Dua Lipa τραγούδησε το "Levitating" στα AMAs 2020 και κυριολεκτικά, ανυψώθηκε στον αέρα

Στα φετινά American Music Awards εμφανίστηκε η Dua Lipa (από το Λονδίνο, λόγω των αποστάσεων που επιβάλλει η πανδημία), για να τραγουδήσει ζωντανά το κομμάτι της "Levitating". Πήρε, μάλιστα...τοις μετρητοίς τον τίτλο του κομματιού της, μιας και είδαμε την Dua Lipa να ανυψώνεται στον αέρα κατά την performance της.

Η Dua Lipa ήταν υποψήφια στις κατηγορίες Favorite Female Artist - Rock/Pop και Favorite Song - Pop/Rock, για το κομμάτι “Don’t Start Now”, αποσπώντας το δεύτερο βραβείο. (Μπορείτε να βρείτε όλους τους νικητές εδώ.)

Βλέπετε την εμφάνιση της ποπ σταρ παρακάτω:

VIDEO: @DuaLipa has really proven she is the new it girl, as she performs her latest single, "Levitating" at the #AMAs all the way from overseas.https://t.co/tQS4hT8xw2 pic.twitter.com/iGT5iiszQ7