Οι Viagra Boys και η Amy Taylor τραγουδάνε John Prine

Δείτε το βίντεο για τη διασκευή-φόρο τιμής του "In Spite of Ourselves" από τους Σουηδούς και την frontwoman των Amyl and the Sniffers.

Οι Viagra Boys συνάντησαν την Amy Taylor των Amyl and the Sniffers και μαζί έκαναν μια διασκευή-φόρο τιμής στον John Prine.

Η εκδοχή τους στο "In Spite of Ourselves", ένα κομμάτι που αρχικά ο Prine τραγούδησε μαζί με την Iris DeMent, προέρχεται από τον επερχόμενο δίσκο των Viagra Boys, Welfare Jazz, που θα ακούσουμε στις 8 Ιανουαρίου του 2021.

Σε δήλωσή του, ο Sebastian Murphy των Viagra Boys είπε για το κομμάτι: «Όταν άκουσα το "In Spite" για πρώτη φορά είχα μια έντονη επιθυμία να το διασκευάσω και ήξερα απευθείας ότι ήθελα την Amy να τραγουδήσει το μέρος της Iris DeMent, λόγω της μοναδικής της φωνής. Αγαπώ ότι τραγουδάει με αυστραλέζικη προφορά, κάτι που δεν είναι συνηθισμένο στα country τραγούδια που έχω ακούσει».

Η Taylor, πάλι, σχολίασε: «Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη όταν οι Viagra Boys μου ζήτησαν να κάνουμε ντουέτο. Ο Sebastian είναι κλασάτος, αλλά, ας είμαστε ειλικρινείς, είμαστε και οι δύο τρελά άγριοι και αηδιαστικοί, οπότε οι στίχοι ήταν τέλειοι».

Βλέπετε το βίντεο για το "In Spite of Ourselves" σε σκηνοθεσία John Angus Stewart παρακάτω: