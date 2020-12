Η τραγουδίστρια ερμήνευσε το "Let Me Love You Like A Woman".

Στο Tonight Show του Jimmy Fallon εμφανίστηκε η Lana Del Rey.

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε στην εκπομπή το κομμάτι της "Let Me Love You Like A Woman", single το οποίο προέρχεται από την επερχόμενη δουλειά της, Chemtrails Over The Country Club. Ο δίσκος, μετά από αρκετές αναβολές, δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Βλέπετε την εμφάνιση της Del Rey στον Fallon παρακάτω: