Θετική στην Covid-19 η Sharon Osbourne

Θετική στον κορωνοϊό διαγνώστηκε η Sharon Osbourne.

Την είδηση αποκάλυψε η ίδια η 68χρονη: «Ήθελα να μοιραστώ ότι διαγνώστηκα θετική στην Covid-19. Ύστερα από μια σύντομη νοσηλεία, τώρα αναρρώνω μακριά από τον Ozzy (που διαγνώστηκε αρνητικός), ενώ το The Talk είναι σε παύση. Παρακαλώ, μείνετε όλοι ασφαλείς και υγιείς».

Η τηλεοπτική παρουσιάστρια και σύζυγος του Ozzy Osbourne, όπως και εκείνος αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου, μιας και η Sharon Osbourne είναι πρώην καρκινοπαθής, ενώ ο άντρας της πάσχει από εμφύσημα, όπως διαγνώστηκε πρόσφατα, αλλά και από Πάρκινσον.

I wanted to share I’ve tested positive for Covid 19. After a brief hospitalization, I’m now recuperating at a location away from Ozzy (who has tested negative) while “The Talk” is on scheduled hiatus. Everyone please stay safe and healthy.