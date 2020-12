Νέος δίσκος από τη St. Vincent

Νέο δίσκο πρόκειται να ακούσουμε το 2021 από τη St. Vincent, όπως επιβεβαίωσε η ίδια.

«Οι φήμες αληθεύουν», έγραψε η κατά κόσμον Anne Clark στο Twitter, λέγοντας πως ο δίσκος της θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2021.

Σε νέα συνέντευξή της στο Mojo, επίσης, η μουσικός μίλησε για το νέο της δίσκο που είναι «μια τεκτονική αλλαγή». Η St. Vincent εξήγησε αναλυτικότερα: «Ένιωθα ότι πήγα όσο μακριά μπορούσε με την αιχμηρότητα. Με ενδιέφερε να επιστρέψω στη μουσική που άκουγα περισσότερο -δίσκους του Stevie Wonder από τις αρχές των 70s, Sly and the Family Stone. "Σπούδασα" κοντά σε αυτούς τους εξπέρ».

Πέρα από τις ηχητικές αναφορές του, ο δίσκος φαίνεται πως θα έχει και κινηματογραφικές, μιας και η St. Vincent είπε πως θα έχει «τη χρωματική παλέτα του κόσμου του Ταξιτζή» και της «Gena Rowlands σε ταινία του Κασσαβέτη».

Μένει να δούμε πώς τελικά θα ακούγεται.

The rumors are true. New record “locked and loaded” for 2021. Can’t wait for you to hear it.



cc: @MOJOmagazine