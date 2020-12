Επανεκδίδεται σε βινύλιο το "Is This Desire?" της PJ Harvey

Φέτος η PJ Harvey ξεκίνησε μια σειρά επανεκδόσεων των δίσκων της σε βινύλιο. Ως τώρα έχουν επανεκδοθεί τα Dry (1992), Rid Of Me (1995) και από κοινού δίσκος της με τον John Parish, Dance Hall at Louise Point (1996).

Τώρα σειρά παίρνει το Is This Desire? του 1998, που θα βρεθεί στα ράφια των δισκοπωλείων στις 29 Ιανουαρίου του 2021. Όπως και οι προηγούμενες επανεκδόσεις, αυτή του Is This Desire? θα περιλαμβάνει και demos της περιόδου.

Μαζί με την ανακοίνωση της κυκλοφορίας, έγινε διαθέσιμο και ένα νέο βίντεο κλιπ για το κομμάτι "Angelene".

Αν και το βίντεο του κομματιού είχε γυριστεί πριν 21 χρόνια, δεν είχε κυκλοφορήσει ως τώρα. Η σκηνοθέτις του βίντεο, Maria Mochnacz, χρησιμοποίησε γι' αυτό ένα συνδυασμό βίντεο με φιλμ 16 χιλιοστών και Polaroids μεσαίου φορμά. Σχολίασε σχετικά με το βίντεο: «Ήθελα κάποιες από τις φωτογραφίες να δείχνουν ξεθωριασμένες, λεκιασμένες και αποχρωματισμένες. Θυμάμαι να τους ρίχνω λίγη χλωρίνη, ενώ μερικές τις δίπλωσα, τις έβαλα στην κωλότσεπη του τζιν μου και μετά το έβαλα στο πλυντήριο! Είναι υπέροχο να βλέπω το βίντεο ξανά μετά από τόσο καιρό».

Βλέπετε το βίντεο του "Angelene" παρακάτω: