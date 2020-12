Πέθανε ο Harold Budd

Πέθανε στα 84 του χρόνια ο αμερικανός συνθέτης Harold Budd.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του μουσικού στο Facebook, ο Budd πέθανε ύστερα από επιπλοκές της Covid-19, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, πέρασε κι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο τον Νοέμβριο.

Ο Harold Budd γεννήθηκε το 1936 στο Λος Άντζελες, με την jazz να είναι η πρώτη του μουσική αγάπη. Όταν αργότερα κατατάχθηκε στον αμερικανικό στρατό, έπαιζε ντραμς μαζί με τον Albert Ayler, που θα γινόταν επίσης μια εξέχουσα μορφή της avant-garde. Σπούδασε, ακόμα, μουσική σύνθεση στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια, από το οποίο αποφοίτησε το 1966. Μετά τις avant-garde συνθετικές του ανησυχίες, ο Budd κινήθηκε προς μινιμαλιστικά μονοπάτια.

Ο Budd είναι συνυφασμένος με το πιάνο και το «μαλακό του πετάλι», παρ' όλα αυτά, είναι ένα όργανο με το οποίο καταπιάστηκε μετά τα 30 του, όντας αυτοδίδακτος.

Στη διάρκεια της καριέρας του, συνεργάστηκε πολλές φορές με τον Brian Eno, σε δουλειές όπως το The Pavilion Of Dreams (1978), το Ambient 2: The Plateaux Of Mirror (1980), το The Pearl (1984), ενώ ο Eno δούλεψε μαζί με τον Budd ως παραγωγός σε πολλές ακόμη δουλειές του.

Όταν στη δεκαετία του '80, ο Harold Budd μετακόμισε στην Αγγλία, συνεργάστηκε και με τους Cocteau Twins, κυκλοφορώντας από κοινού το άλμπουμ The Moon and the Melodies, το 1986.

Άλλες συνεργασίες του μουσικού περιλάμβαναν αυτές με τον Andy Partridge των XTC, τον γάλλο συνθέτη Hector Zazou, τον Jah Wobble, ενώ, το 2003 κυκλοφόρησε το La Bella Vista που ηχογράφησε με τον Daniel Lanois, γνωστό κυρίως για τις δουλειές του με τους U2.