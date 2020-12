Ο Dave Grohl και ο Greg Kurstin διασκευάζουν 8 κομμάτια για τη Χανουκά

Σήμερα (10/12) ξεκινάει η εβραϊκή γιορτή της Χανουκά και ο Dave Grohl μαζί με τον Greg Kurstin αποφάσισαν να συμβάλλουν στον φετινό εορτασμό με 8 διασκευές κομματιών από εβραίους καλλιτέχνες.

Το πρότζεκτ έχει τίτλο The Hannukah Sessions και οι 8 διασκευές που θα περιλαμβάνει θα κυκλοφορήσουν τις επόμενες 8 ημέρες.

Ο Grohl δήλωσε σχετικά: «Φέτος, αντί να καταπιαστούμε με κάποιο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, ο Greg κι εγώ αποφασίσαμε να γιορτάσουμε τη Χανουκά, ηχογραφώντας 8 τραγούδια από 8 γνωστούς εβραίους καλλιτέχνες και να κυκλοφορούμε ένα κάθε βράδυ της Χανουκά».

With all the mishegas of 2020, @GregKurstin & I were kibbitzing about how we could make Hannukah extra-special this year. Festival of Lights?! How about a festival of tasty LICKS! So hold on to your tuchuses... we’ve got something special coming for your shayna punims.



L’chaim!! pic.twitter.com/baTduQYdBW