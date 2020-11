Νέος live δίσκος από τους Protomartyr

To Security By Shadow ηχογραφήθηκε στο Sugar Hill Supper Club του Μπρούκλιν το 2014.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά οι Protomartyr κυκλοφόρησαν το δίσκο τους Ultimate Success Today. Τώρα ετοιμάζονται για μια ακόμη νέα κυκλοφορία, αυτή τη φορά live.

Έτσι, το Security By Shadow, όπως θα λέγεται ο επερχόμενος live δίσκος, θα περιέχει υλικό που ηχογραφήθηκε σε εμφάνιση της μπάντας μαζί με τους Parquet Courts στο Sugar Hill Supper Club στο Μπρούκλιν το 2014.

Ο δίσκος θα περιέχει 12 tracks, με τα περισσότερα κομμάτια να προέρχονται από το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την ίδια χρονιά, Under Color of Official Right.

To Security By Shadow θα τυπωθεί σε 750 βινύλια από τη Third Man Records και οι προπαραγγελίες είναι διαθέσιμες.