Ο μουσικός κόσμος αποχαιρετά τον Diego Maradona

Υπήρξε αδιαμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ από τα γήπεδα, αλλά και μια από τις πιο εκρηκτικές ποδοσφαιρικές προσωπικότητες έξω από αυτά.

Ο Diego Maradona έφυγε χθες (25/11) από τη ζωή στα 60 του χρόνια, ύστερα από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του, στο Τίγκρε, όπου και ανάρρωνε, μετά από επέμβαση στην οποίο υπεβλήθη πρόσφατα.

Μαζί με όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, τον «Θεό» της μπάλας αποχαιρέτησαν μέσα από τα social media τους πολλοί άνθρωποι της μουσικής:

Proper RNR footballer no fucker will ever come near him LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 25, 2020

Met maradonna not once but 2x and he was the real fucking deal scary but beautiful hash tag blessed — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 25, 2020

Diego Maradona Top 50 Amazing Skill Moves Ever | Is this guy the best in history? D10S - YouTube https://t.co/ndvkOWC78D — Primal Scream (@ScreamOfficial) November 25, 2020

Diego Maradona was the winner. Hand of God or not. Come on. He was like watching a Warner brothers cartoon character. Haha, like watching a Lamborghini challenge a load of Walls Sausages. We looked like cunts next to him. Forget it. RIP. — Sleaford Mods (@sleafordmods) November 25, 2020

Maradona 💔 — Garbage (@garbage) November 25, 2020

Τον Diego Maradona αποχαιρέτησε και ο Asif Kapadia, που σκηνοθέτησε το περσινό ντοκιμαντέρ για τον θρύλο της μπάλας: