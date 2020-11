Στο νέο της κομμάτι, η Rina Sawayama είναι "Lucid"

Κυκλοφορώντας φέτος το Sawayama, κατάφερε να δημιουργήσει κουβέντα γύρω από το όνομά της. Τώρα η Rina Sawayama ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και μια deluxe έκδοση του φετινού της δίσκου, που θα περιλαμβάνει και νέα κομμάτια.

Ένα από αυτά είναι το "Lucid", το οποίο και η ποπ σταρ έδωσε στη δημοσιότητα. Στην παραγωγή του κομματιού βρίσκουμε τον BloodPop®, ενώ η Sawayama δήλωσε για αυτό: «Έχει να κάνει με το να ζεις μια διαφορετική ζωή μέσω του ονείρου, είτε θες να είσαι με το ονειρικό κορίτσι, είτε θες να είσαι το ονειρικό κορίτσι. Το έγραψα με τη Lauren Aquilina στο πάτωμα του μικροσκοπικού μου νοικιασμένου σαλονιού, στις αρχές του 2018. Ο BloodPop® μας έστειλε το beat και η μελωδία έρεε τόσο εύκολα, που θυμάμαι πως σε κάποιο σημείο έβαλα ηλεκτρική σκούπα, γιατί ήξερα ότι θα είναι εύκολο να γραφτεί».

Η deluxe έκδοση του Sawayama θα περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, τα νέα κομμάτια “We Out Here” και “Bees & Honey” και μια διασκευή της ποπ σταρ στο “Love It If We Made It”. Κυκλοφορεί στις 4 Δεκεμβρίου.

Για την ώρα, ακούτε το "Lucid" παρακάτω: