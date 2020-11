Σύμφωνα με τον Liam Gallagher, ο Bing Crosby θα ήταν περήφανος με το νέο του κομμάτι

Μεταφέρουμε απλά τα δικά του λόγια...Ακούστε το "All You're Dreaming Of".

Με ένα νέο κομμάτι επέστρεψε ο Liam Gallagher.

Το "All You're Dreaming Of", γράφτηκε από τον Gallagher και τον Simon Aldred. Ο πάλαι ποτέ frontman των Oasis δήλωσε για το κομμάτι: «Το "All You're Dreaming Of" είναι ένα instant classic που είναι ιδανικό γι' αυτή την περίοδο του χρόνου. Λαμβάνοντας υπ' όψη τι χρονιά περάσαμε όλοι, ελπίζω αυτό να επαναφέρει μερική από την αγάπη και την ελπίδα που χρειαζόμαστε. Ο Bing Crosby θα ήταν περήφανος».

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, τα έσοδα από το τραγούδι θα πάνε υπέρ του οργανισμού Action for Children.

Ακούτε το "All You're Dreaming Of" παρακάτω: