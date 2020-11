Νέο κομμάτι και δίσκος από τους Foo Fighters

Οι Foo Fighters εμφανίστηκαν ως μουσικοί καλεσμένοι στο Saturday Night Live το Σάββατο 7/11 και μάλιστα, έπαιξαν ζωντανά ένα νέο κομμάτι στην εκπομπή.

Το "Shame Shame" όπως είναι ο τίτλος του, ήρθε μαζί με την ανακοίνωση ενός νέου δίσκου για τη μπάντα του Dave Grohl. Έτσι, οι Foo Fighters θα κυκλοφορήσουν το Medicine At Midnight στις 5 Φεβρουαρίου του 2021 στην Roswell Records/RCA.

Την παραγωγή του Medicine At Midnight αναλαμβάνει ο Greg Kurstin μαζί με τους Foo Fighters, ενώ στην ηχοληψία βρίσκουμε τον Darrell Thorp και στη μίξη τον Mark “Spike” Stent.

Για την ώρα, μπορείτε να ακούσετε τη ζωντανή εκτέλεση του "Shame Shame" από το SNL, αλλά και να δείτε το tracklist και το εξώφυλλο του επερχόμενου δίσκου παρακάτω:

Medicine at Midnight:

01 Making a Fire

02 Shame Shame

03 Cloudspotter

04 Waiting on a War

05 Medicine at Midnight

06 No Son of Mine

07 Holding Poison

08 Chasing Birds

09 Love Dies Young