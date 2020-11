Το "Therefore I Am" θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 12/11.

Ένα νέο κομμάτι πρόκειται να κυκλοφορήσει η Billie Eilish, όπως ανακοίνωσε μέσα από τους λογαριασμούς της στα social media.

Έτσι την Πέμπτη 12/11 θα ακούσουμε το νέο single της 18χρονης ποπ σταρ με τίτλο "Therefore I Am".

Το νέο αυτό κομμάτι θα είναι το τρίτο που κυκλοφορεί η Eilish μέσα στο 2020, μετά το "No Time To Die" για το επερχόμενο ομώνυμο James Bond, αλλά και το "My Future".

Το "Therefore I Am" θα είναι διαθέσιμο από τις 8 το πρωί ώρα Ελλάδος της Πέμπτης.

Αναμένουμε...