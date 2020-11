Ο μουσικός έπαιξε τα κομμάτια "Jason" και "Nothing At All".

Στην εκπομπή του Jimmy Kimmel εμφανίστηκε ο Perfume Genius ως μουσικός καλεσμένος.

Ο μουσικός που φέτος κυκλοφόρησε το δίσκο Set My Heart On Fire Immediately, έπαιξε ζωντανά από το Τζόσουα Τρι της Καλιφόρνια τα κομμάτια "Jason" και "Nothing At All", από τη φετινή του δουλειά.

Βλέπετε και τις δύο ζωντανές εκτελέσεις από το Jimmy Kimmel Live! παρακάτω: