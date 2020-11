"Somewhere Over the Rainbow Bar and Grill" ή πώς ο David Lee Roth τιμά τον Eddie Van Halen

Με ένα ως τώρα ακυκλοφόρητο κομμάτι αποφάσισε να τιμήσει τον Eddie Van Halen ο David Lee Roth. Το “Somewhere Over the Rainbow Bar and Grill” είναι αφιερωμένο στη μνήμη του κιθαρίστα των Van Halen που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και σε αυτό ακούμε και τον κιθαρίστα John 5.

Το κομμάτι ηχογραφήθηκε πριν μερικά χρόνια από τον Roth και τον John 5 μαζί με άλλο υλικό που προοριζόταν για δίσκο, που όμως δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Στο “Somewhere Over the Rainbow Bar and Grill”, ο David Lee Roth πηγαίνει το χρόνο πίσω, στις μέρες του στη Σάνσετ Στριπ στο Χόλιγουντ, πριν γίνει διάσημος. Στην εικόνα του βίντεο του κομματιού, διαβάζουμε το εξής μήνυμα: «Ed, θα μου λείψεις...Τα λέμε στην άλλη πλευρά».

Ακούτε το “Somewhere Over the Rainbow Bar and Grill” του David Lee Roth με τον John 5 παρακάτω: