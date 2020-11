O Bruce Springsteen ο μόνος καλλιτέχνης με θέση στο Billboard Top 5 και στις 6 τελευταίες δεκαετίες

Το πρόσφατο Letter To You του Bruce Springsteen σκαρφάλωσε στο Νο. 2 του σημερινού (3/11) Billboard 200, κάτι που όπως επιβεβαιώνει και το Billboard, κάνει τον Springsteen τον μοναδικό καλλιτέχνη με δίσκο στο Top 5 κάθε μία από τις 6 τελευταίες δεκαετίες.

Το Letter To You άνοιξε με πωλήσεις 96.000 μονάδων άλμπουμ, ενώ μάλιστα έχουν ήδη πουληθεί 18.000 βινύλια του δίσκου -το δεύτερο καλύτερο «σκορ» που καταφέρνει μουσικός μέσα σε μια εβδομάδα φέτος, μετά τις 26.000 κόπιες του The Slow Rush των Tame Impala.

Στη συνολική του καριέρα, ο Bruce Springsteen έχει 21 δίσκους και συλλογές που σκαρφάλωσαν στο Top 5 του Billboard. Έτσι, πέρα από το Letter To You, σε κορυφαίες θέσεις έχουν βρεθεί τα: Born to Run (No. 3, 1978), Darkness on the Edge of Town, (No. 5, 1978), The River (No. 1, 1980), Nebraska (No. 3, 1983), Born in the U.S.A. (No. 1, 1984), Bruce Springsteen & The E Street Band 1975-1985 (No. 1, 1986), Tunnel of Love (No. 1, 1987), Human Touch (No. 2, 1992), Lucky Town (No. 3, 1992), Greatest Hits (No. 1, 1995), Live in New York City (No. 5, 2001),The Rising (No. 1, 2002), Devils & Dust (No. 1, 2005),We Shall Overcome: The Seeger Sessions (No. 3, 2006), Magic (No. 1, 2007),Working On a Dream (No. 1, 2009),Wrecking Ball (No. 1, 2012), High Hopes, (No. 1, 2014), Chapter and Verse (No. 5, 2016) και τοWestern Stars (No. 2, 2019).